«Инициативы Зеленского сегодня вызывают все больше раздражения в американском обществе. Неисполнение команд, неэффективные действия, авантюры, ударившие по интересам США — в совокупности все это может привести к его устранению…. Глава киевского режима сам кузнец своего несчастья. И это осознание к нему приходит все быстрее, так как выглядит он с каждым днем все хуже и хуже», — сказал Рогов.