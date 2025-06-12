Поводом для физического устранения Владимира Зеленского западными спецслужбами может послужить его отказ проводить на Украине выборы. Такое мнение в комментарии aif.ru выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что настоящей победой в украинском конфликте будет «устранение Зеленского и банды преступников в Киеве».
«Может ли послужить поводом для устранения Зеленского его нежелание проводить выборы? Да, конечно. На самом деле есть готовые кандидатуры на его место, более эффективные», — отметил Рогов.
Кроме того, ликвидация Зеленского может произойти по совокупности неэффективных действий, которые предпринимались киевским режимом.
«Инициативы Зеленского сегодня вызывают все больше раздражения в американском обществе. Неисполнение команд, неэффективные действия, авантюры, ударившие по интересам США — в совокупности все это может привести к его устранению…. Глава киевского режима сам кузнец своего несчастья. И это осознание к нему приходит все быстрее, так как выглядит он с каждым днем все хуже и хуже», — сказал Рогов.
По его словам, ликвидировать главу киевского режима могут разными способами. Возможно, это произойдет по сценарию американского сериала «Мадам госсекретарь» (выходил на телеканале CBS с 2014 по 2019), где персонаж Олег Зелинский, возглавляющий одну из неонацистских группировок на Украине, пытался развязать ядерную войну между США и Россией, но в итоге погиб в вертолете от удара американской ракеты.
«Также возможен прилет чего-то тяжелого в место, где будет прятаться Зеленский, реальна и передозировка какими-то запрещенными веществами. Да всё что угодно, способов устранения много. Но, конечно же, после этого сразу во всем обвинят Россию, чтобы формально у Запада были чистые руки», — подытожил Рогов.