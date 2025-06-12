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Посол Дарчиев: РФ и США пока не договорились о встрече Путина и Трампа

Посол РФ в США отметил, что подготовительная работа по вопросу возможной встречи Путина и Трампа ведётся.

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Источник: Аргументы и факты

Москва и Вашингтон пока не достигли конкретных договоренностей о встрече президентов России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

Вместе с тем он отметил, что подготовительная работа по этому поводу ведётся.

«Подготовительная работа идёт, видимо, но конкретных договоренностей нет», — сказал дипломат на приёме в российском посольстве по случаю Дня России.

Так Дарчиев ответил на вопрос, обсуждают ли стороны возможность встречи глав государств. Посол также сообщил, что эта тема не затрагивалась в ходе вручения им верительных грамот Трампу.

Напомним, 4 июня президенты России и США провели телефонный разговор, который стал четвертым по счёту с момента вступления американского лидера в эту должность. Путин и Трамп обсудили украинский конфликт. Кроме того, российский детально изложил собеседнику итоги переговоров, которые проводились в Стамбуле. Путин также дал оценку террористическим актам, организованным Киевом на территории России.