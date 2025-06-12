Посол Дарчиев: РФ и США пока не договорились о встрече Путина и Трампа

Напомним, 4 июня президенты России и США провели телефонный разговор, который стал четвертым по счёту с момента вступления американского лидера в эту должность. Путин и Трамп обсудили украинский конфликт. Кроме того, российский детально изложил собеседнику итоги переговоров, которые проводились в Стамбуле. Путин также дал оценку террористическим актам, организованным Киевом на территории России.