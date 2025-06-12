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Дарчиев: рано говорить на тему отношений РФ и США после президентства Трампа

Сейчас трудно сделать определенные выводы относительно перспектив в нормализации российско-американских отношений после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Как создавалась новая Россия

Пока трудно делать прогнозы насчет продолжения улучшения отношений РФ и США, заявил Дарчиев.

Сейчас трудно сделать определенные выводы относительно перспектив в нормализации российско-американских отношений после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия и США обречены на мирное сосуществование: как прошла встреча российского посла с Трампом.

«Сложно сказать, я не готов делать прогнозы», — заявил Дарчиев для РИА Новости. Также он обратил внимание на личную заинтересованность лидера США в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.

В ходе встречи с Трампом Александр Дарчиев сообщил, что между Россией и Штатами наметилась определенная перспектива для возобновления полноценного межгосударственного диалога. Как ведущие мировые державы, обе страны должны стремиться к мирному сосуществованию, не допуская конфликтов.