Дарчиев: рано говорить на тему отношений РФ и США после президентства Трампа

Пока трудно делать прогнозы насчет продолжения улучшения отношений РФ и США, заявил Дарчиев.
Сейчас трудно сделать определенные выводы относительно перспектив в нормализации российско-американских отношений после завершения президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
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«Сложно сказать, я не готов делать прогнозы», — заявил Дарчиев для РИА Новости. Также он обратил внимание на личную заинтересованность лидера США в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.
В ходе встречи с Трампом Александр Дарчиев сообщил, что между Россией и Штатами наметилась определенная перспектива для возобновления полноценного межгосударственного диалога. Как ведущие мировые державы, обе страны должны стремиться к мирному сосуществованию, не допуская конфликтов.