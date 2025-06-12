Дарчиев: Трамп принял верительные грамоты российского посла накануне Дня России

Президент США Дональд Трамп нашел время в своем плотном графике, чтобы лично встретиться с послом России в США Александром Дарчиевым и принять его верительные грамоты. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил Дарчиев в посольстве РФ, отметив, что встреча состоялась накануне Дня России.