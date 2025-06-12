Дарчиев: Трамп принял верительные грамоты российского посла накануне Дня России

Президент США Дональд Трамп нашел время в своем плотном графике, чтобы лично встретиться с послом России в США Александром Дарчиевым и принять его верительные грамоты. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил Дарчиев в посольстве РФ, отметив, что встреча состоялась накануне Дня России.
— Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России, — цитирует Дарчиева РИА Новости.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российская и американская стороны предварительно решили перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву и Вашингтон.
Переговоры представителей России и США прошли 10 апреля и начались в 10 часов утра. Российскую делегацию на консультациях с Вашингтоном представлял Александр Дарчиев. Американскую делегацию в свою очередь возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. На фоне встречи в Стамбуле российская и американская стороны обменялись заключенными.