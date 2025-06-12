Губернатор Дмитрий Демешин поздравил Хабаровский край с днём России

— Любовь к Родине живёт в душе каждого из нас, и тех, кто находится на передовой, и тех, кто ждёт их дома с победой, — сказал глава региона. Дмитрий Демешин отметил, что так было и 80 лет назад, когда в 1945 году наши воины-освободители вернулись из Берлина и окончательно разгромили врага в Азии. Гордость за Россию навсегда останется в наших сердцах! Мы передаём её нашим детям, которые также становятся настоящими патриотами Отечества. Так было и будет всегда.