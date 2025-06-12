Губернатор Дмитрий Демешин поздравил Хабаровский край с днём России

Губернатор Дмитрий Демешин в первый день длинных июньских выходных поздравил жителей Хабаровского края с Днём России. Изначально, с начала 90-х годов прошлого века, этот государственный праздник назывался Днём независимости России. В 1990 году 12 июня была принята декларация о независимости РСФСР, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Однако сейчас эта дата обрела уже совсем другой — настоящий смысл.
— 12 июня — это символ многовековой истории нашей страны, выражение признательности нашим предкам и пример для нас, живущих сегодня. Славное прошлое России — это история побед и достижений. Наши предки создали и укрепили великую страну, защитили её от многочисленных захватчиков, отстояли право на независимость и жизнь. И у нас есть только один путь — быть достойными их славы, продолжать их дело и делать всё для блага Родины! — заявил Дмитрий Демешин в поздравительном слове жителям региона.
Губернатор подчеркнул важность консолидации общества в сложившихся условиях. Об этом неоднократно говорил и продолжает говорить президент России Владимир Владимирович Путин.
Сплочению общества способствует СВО. Люди всем миром поддерживают Героев Отечества.
— Любовь к Родине живёт в душе каждого из нас, и тех, кто находится на передовой, и тех, кто ждёт их дома с победой, — сказал глава региона. Дмитрий Демешин отметил, что так было и 80 лет назад, когда в 1945 году наши воины-освободители вернулись из Берлина и окончательно разгромили врага в Азии. Гордость за Россию навсегда останется в наших сердцах! Мы передаём её нашим детям, которые также становятся настоящими патриотами Отечества. Так было и будет всегда.
Напомним, в Хабаровске главным событием Дня России станет межнациональный фестиваль «Карагод», также в краевой столице гостит автобус Победы. А Комсомольск-на-Амуре наряду с Днём России отмечает ещё и свой день рождения. Празднования завершатся ярким салютом.