Политолог Дудаков: протесты в США способствуют примирению Маска и Трампа

Протесты, охватившие США, способствуют примирению основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом aif.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя публикацию предпринимателя в соцсетях, в которой он выразил сожаления из-за резких высказываний в адрес американского лидера.
По словам политолога, у Маска и Трампа есть общий «основной противник — это демократы и либеральная часть американского истеблишмента».
«У них у обоих есть гораздо более важные противники, чем они друг для друга. Нынешняя кризисная ситуация в Лос-Анджелесе, думаю, во многом мотивировала их закопать топор войны», — объяснил эксперт.
По его мнению, в течение нескольких месяцев Трамп и Маск помирятся, а в 2026 году американский предприниматель "может снова начать помогать республиканцам на выборах в Конгресс.
Как сообщалось ранее, 11 июня, в соцсетях Маска появилась публикация, в которой он признал, что сожалеет из-за своих высказываний о Трампе. Сам американский лидер не исключил возможность примирения с бывшим соратником.