Израиль готов к началу военной операции на территории Ирана

По данным американского телеканала CBS News, Израиль полностью готов к началу военной операции на территории Ирана. Источники в США сообщают, что Вашингтон уже проинформирован о готовности израильской стороны к действиям.
«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране», — говорится в публикации.
В администрации США не исключают, что в ответ Тегеран может нанести удары по американским объектам в Ираке. Именно этим, по информации телеканала, объясняется недавняя рекомендация Вашингтона некоторым гражданам покинуть регион.
Напомним, что администрация Дональда Трампа приняла решение о частичном выводе персонала американского посольства в Ираке и членов семей военнослужащих из региона.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут затронуть китайские банки из-за связей с Россией.