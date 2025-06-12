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Израиль готов к началу военной операции на территории Ирана

По данным американского телеканала CBS News, Израиль полностью готов к началу военной операции на территории Ирана.

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По данным американского телеканала CBS News, Израиль полностью готов к началу военной операции на территории Ирана. Источники в США сообщают, что Вашингтон уже проинформирован о готовности израильской стороны к действиям.

«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране», — говорится в публикации.

В администрации США не исключают, что в ответ Тегеран может нанести удары по американским объектам в Ираке. Именно этим, по информации телеканала, объясняется недавняя рекомендация Вашингтона некоторым гражданам покинуть регион.

Напомним, что администрация Дональда Трампа приняла решение о частичном выводе персонала американского посольства в Ираке и членов семей военнослужащих из региона.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут затронуть китайские банки из-за связей с Россией.