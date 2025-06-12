«После тех террористических актов на наших железнодорожных мостах, террористических актов по нашей стратегической авиации, какие переговоры могут быть с террористами? Однако мы не отказываемся от них, но в конечном итоге мы должны отстаивать свои национальные интересы и освободить русский мир от фашизма. Они затягивают переговоры, потому что не могут жить вне войны. Если будет конец боевых действий, договорятся и так далее, им же не будет места. Кто же выберет опять Зеленского и вот эту шайку, которая вокруг него», — сказал собеседник издания.