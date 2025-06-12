При продолжении затягивании переговорного процесса Украина может лишиться шести областей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее в интервью The Wall Street Journal помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявлял, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева.
«После тех террористических актов на наших железнодорожных мостах, террористических актов по нашей стратегической авиации, какие переговоры могут быть с террористами? Однако мы не отказываемся от них, но в конечном итоге мы должны отстаивать свои национальные интересы и освободить русский мир от фашизма. Они затягивают переговоры, потому что не могут жить вне войны. Если будет конец боевых действий, договорятся и так далее, им же не будет места. Кто же выберет опять Зеленского и вот эту шайку, которая вокруг него», — сказал собеседник издания.
Соболев также говорил aif.ru, что при продолжении затягивании переговорного процесса Украина может лишиться шести областей.
До этого Владимир Зеленский заявлял, что украинская делегация на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать вопросы о территориях. По его словам, обсуждение такой темы является «его работой».