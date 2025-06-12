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Трамп: США возвращают дипломатов с Ближнего Востока из-за опасности

Президент США добавил, что Соединённые Штаты не допустят появления у Тегерана ядерного оружия.

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Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о частичном выводе сотрудников американского посольства в Ираке, а также членов семей военнослужащих с Ближнего Востока связано с потенциальной угрозой их безопасности.

«Их вывозят, поскольку это место может быть опасным. Увидим, что будет», — отметил глава государства во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не допустят появления у Тегерана ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США планирует эвакуировать из Ирака неключевых сотрудников посольства в Багдаде вследствие угрозы дестабилизации на Ближнем Востоке.