Трамп: США возвращают дипломатов с Ближнего Востока из-за опасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о частичном выводе сотрудников американского посольства в Ираке, а также членов семей военнослужащих с Ближнего Востока связано с потенциальной угрозой их безопасности.
«Их вывозят, поскольку это место может быть опасным. Увидим, что будет», — отметил глава государства во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не допустят появления у Тегерана ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США планирует эвакуировать из Ирака неключевых сотрудников посольства в Багдаде вследствие угрозы дестабилизации на Ближнем Востоке.