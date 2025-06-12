Рогов рассказал, кем Запад захочет заменить Зеленского

«Много интересантов, ничего личного, просто проблемы индейцев шерифа не волнуют. Кем будет принято решение — неважно. В определенном моменте исторического процесса такой приоритет может возникнуть как у одной группы влияния, так и у другой или у третьей. Надо понимать, что здесь есть и команда Трампа, и глобалисты, и разные башни вашингтонского обкома, и британцы. Поэтому, кто именно на Западе станет инициатором решения устранения Зеленского, можно будет анализировать уже потом, по факту», — отметил Рогов.