Кандидатур для замены Владимира Зеленского после его устранения у Запада много. Об этом в комментарии aif.ru сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что настоящей победой в украинском конфликте будет «устранение Зеленского и банды преступников в Киеве».
«Зеленский уже давно не попадает в определение героя. И даже больше: вызывает только раздражение в американском обществе. Мы видим, что потихоньку исчезли сине-желтые флаги с передовиц американской прессы, происходят в этом плане и другие вещи подобные. То есть нынешний глава киевского режима не в повестке, как бы он ни пытался в нее вернуться через кровь, через страдания, через теракты, через провокации на атомных станциях», — сказал Рогов.
Как он отметил, заинтересованных сторон в ликвидации Зеленского много, но кто в итоге это сделает, не имеет значения.
«Много интересантов, ничего личного, просто проблемы индейцев шерифа не волнуют. Кем будет принято решение — неважно. В определенном моменте исторического процесса такой приоритет может возникнуть как у одной группы влияния, так и у другой или у третьей. Надо понимать, что здесь есть и команда Трампа, и глобалисты, и разные башни вашингтонского обкома, и британцы. Поэтому, кто именно на Западе станет инициатором решения устранения Зеленского, можно будет анализировать уже потом, по факту», — отметил Рогов.
При этом кандидатур на замену Зеленского сегодня предостаточно, и более эффективных, заметил собеседник aif.ru.
«Есть готовые кандидатуры, более эффективные, дешевле стоящие и лучше выполняющие задачи. Неважно, кто это — Буданов*, Залужный, Разумков. Запасная скамейка у Запада очень длинная», — подытожил Рогов.
* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.