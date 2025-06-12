«Чтобы не ставить в чистом поле»: Путин высказался о новой военной инфраструктуре России

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал заранее подготовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, чтобы их не ставили «в чистом поле». Об этом глава государства заявил на совещании по вооружениям, сообщает Кремль.
«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — уточнил он.
Российский лидер добавил также, что необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы нужно закрепить в соответствующей госпрограмме отдельной строкой.
Отметим, прошедшее накануне совещание, которое определит судьбу страны. В частности, оно прогнозирует, какой будет армия России в 2040 году, поскольку госпрограмма вооружений охватывает период с 2027 по 2036 годы. Во вступительном слове глава государства заметил — совещаний будет целая серия, потому что тема серьезная. Программа определит, какой будет наша армия в 30-х и 40-х годах.
Владимир Путин перечислил восемь направлений обновления армии России. Во-первых, в нее войдут остаточные объёмы и номенклатуру вооружения и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей. Во-вторых, главный акцент будет сделан на развитие и создание перспективных систем вооружений.
В-третьих, особое внимание будет уделено ядерным силам. Президент напомнил, что добавил, что уже сегодня ядерный арсенал нашей страны обновлен на 95% — это лучший показатель среди всех стран.
Четвертое направление — авиация и ракеты, пятое — обновление пехоты. Шестое направление — создание современного флота. Седьмое развитие военной инфраструктуры, на которой будут размещены новые системы вооружения, в том числе базы, арсеналы, аэродромы и так далее.
И наконец — повышение экспортного потенциала российского вооружения и техники, особенно образцов, прошедших испытания в реальных боевых действиях и подтвердили свою надёжность.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия приобрела новые навыки за время проведения специальных военных операций. Солдаты вновь стали одними из сильнейших в мире. Россия продолжит развивать боевые возможности сил специальных операций.