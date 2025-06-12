«Чтобы не ставить в чистом поле»: Путин высказался о новой военной инфраструктуре России

Отметим, прошедшее накануне совещание, которое определит судьбу страны. В частности, оно прогнозирует, какой будет армия России в 2040 году, поскольку госпрограмма вооружений охватывает период с 2027 по 2036 годы. Во вступительном слове глава государства заметил — совещаний будет целая серия, потому что тема серьезная. Программа определит, какой будет наша армия в 30-х и 40-х годах.