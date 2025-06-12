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Bloomberg: G7 отменит совместное коммюнике, чтобы избежать конфликта с Трампом

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита, который состоится в Канаде с 15 по 17 июня. Причиной станут различия во взгляде США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Источник: Reuters

По словам собеседников издания, руководители стран «Большой семерки» скорее всего опубликуют вместо единого документа отдельные совместные заявления лидеров по различным темам.

Такой подход является предпочтительным представителей Канады, добавили источники. Премьер-министр Марк Карни стремится ослабить напряженность в отношениях с президентом США и продвинуть переговоры о торговле и безопасности, отметили в Bloomberg.

Согласование итогового коммюнике обычно является ритуалом для руководителей саммита. Документ не имеет юридической силы, но представляет заявляет о принципах и демонстрирует единство участников по вопросам, имеющим глобальное значение.

Коммюнике прошлогоднего саммита включало обещания поддержать Украину, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству.

В 2018 году Дональд Трамп, будучи 45-м президентом США, отменил совместное коммюнике по итогам саммита G-7 через несколько часов после его подписания. Тогда саммит также прошел в Канаде. Как напомнило Bloomberg, причиной отмены стало то, что господину Трампу не понравились комментарии, которые давал журналистам тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо.