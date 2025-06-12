Bloomberg: G7 отменит совместное коммюнике, чтобы избежать конфликта с Трампом

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита, который состоится в Канаде с 15 по 17 июня. Причиной станут различия во взгляде США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.