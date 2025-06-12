Минфин США не подтвердил отмену санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не располагает информацией о смягчении действующих антироссийских санкций администрацией Дональда Трампа. Отвечая на вопросы сенаторов во время слушаний в Конгрессе, он не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы введены новые ограничения при нынешней администрации.
«Насколько мне известно, нет», — сказал глава минфина, отвечая на вопрос о том, отменила ли администрация Трампа какие-либо санкции против России.
Бессент пообещал предоставить уточненные данные позже, согласившись с утверждением сенатора-демократа Криса Кунса об отсутствии новых санкционных мер против Москвы. Одновременно министр подтвердил, что Вашингтон продолжает бороться с обходом ограничений, включая действия против судов, перевозящих российскую и иранскую нефть.
Напомним, что в Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против России.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут затронуть китайские банки из-за связей с Россией.