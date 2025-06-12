Минфин США не подтвердил отмену санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не располагает информацией о смягчении действующих антироссийских санкций администрацией Дональда Трампа. Отвечая на вопросы сенаторов во время слушаний в Конгрессе, он не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы введены новые ограничения при нынешней администрации.