Политолог Дудаков: эскалация конфликта в США может произойти 14 июня

Большая эскалация конфликта в США возможна 14 июня, в день рождения американского лидера Дональда Трампа. Об этом aif.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Впереди может быть большая эскалация 14 июня, когда демократы попытаются поднять общенациональную волну протеста против Трампа. Это будет его день рождения, который совпадает с 250-летним юбилеем армии США, поэтому в Вашингтоне будет проводиться военный парад. В этот день сразу во многих городах могут быть акции протеста», — поделился прогнозом эксперт.
По его мнению, через некоторое время администрации Трампа удастся подавить протесты.
«Администрация Трампа планирует проводить эту военную операцию в течение 60 дней, то есть завершение беспорядков ожидается не в самой ближайшей перспективе. Но учитывая, что уже ввели комбинатский час, протесты подавляются, я допускаю, что удастся через какое-то время ситуация разрешится», — добавил Дудаков.
Ранее выходец из России Леонид, проживающий в Лос-Анджелесе, поделился, что знакомый шериф предупредил о вероятности гражданской войны на фоне протестов.