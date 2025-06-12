Политолог Дудаков: эскалация конфликта в США может произойти 14 июня

«Впереди может быть большая эскалация 14 июня, когда демократы попытаются поднять общенациональную волну протеста против Трампа. Это будет его день рождения, который совпадает с 250-летним юбилеем армии США, поэтому в Вашингтоне будет проводиться военный парад. В этот день сразу во многих городах могут быть акции протеста», — поделился прогнозом эксперт.