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Политолог Дудаков: эскалация конфликта в США может произойти 14 июня

Демократы могут попытаться поднять общенациональную волну протеста в день рождения Трампа.

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Источник: Аргументы и факты

Большая эскалация конфликта в США возможна 14 июня, в день рождения американского лидера Дональда Трампа. Об этом aif.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Впереди может быть большая эскалация 14 июня, когда демократы попытаются поднять общенациональную волну протеста против Трампа. Это будет его день рождения, который совпадает с 250-летним юбилеем армии США, поэтому в Вашингтоне будет проводиться военный парад. В этот день сразу во многих городах могут быть акции протеста», — поделился прогнозом эксперт.

По его мнению, через некоторое время администрации Трампа удастся подавить протесты.

«Администрация Трампа планирует проводить эту военную операцию в течение 60 дней, то есть завершение беспорядков ожидается не в самой ближайшей перспективе. Но учитывая, что уже ввели комбинатский час, протесты подавляются, я допускаю, что удастся через какое-то время ситуация разрешится», — добавил Дудаков.

Ранее выходец из России Леонид, проживающий в Лос-Анджелесе, поделился, что знакомый шериф предупредил о вероятности гражданской войны на фоне протестов.