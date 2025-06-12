Посол Дарчиев: Россия и США обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения

Напомним, в феврале, в ходе консультаций в Стамбуле, российская делегация предложила США возобновить прямое авиасообщение. 10 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в рамках двустороннего диалога Москва будет продолжать добиваться от Вашингтона чёткого ответа на свои предложения, в том числе по восстановлению авиарейсов.