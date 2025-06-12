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Посол Дарчиев: Россия и США обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения

Посол Дарчиев отметил, что бизнес в РФ и США заинтересован в восстановлении прямых авиарейсов.

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Источник: Аргументы и факты

Россия и США обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Прямые рейсы обсуждаются. Мы этот вопрос ставим», — сказал он на приёме в российской дипломатической миссии по случаю Дня России.

Дарчиев отметил, что бизнес-сообщество обоих государств испытывает большую заинтересованность в возврате прямых рейсов.

Напомним, в феврале, в ходе консультаций в Стамбуле, российская делегация предложила США возобновить прямое авиасообщение. 10 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в рамках двустороннего диалога Москва будет продолжать добиваться от Вашингтона чёткого ответа на свои предложения, в том числе по восстановлению авиарейсов.