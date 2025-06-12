США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана

Американские официальные лица получили сведения о полной готовности Израиля к возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По данным телеканала, Вашингтон был уведомлён о намерениях Израиля, однако конкретные каналы получения этой информации не раскрываются.
В публикации также говорится, что США рассматривают вероятность ответного удара со стороны Ирана по американским объектам, расположенным на территории Ирака. Это, по версии источников, стало одной из причин, по которой Госдепартамент распорядился о частичной эвакуации сотрудников американского посольства в этой стране.
Несмотря на напряжённость, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф по-прежнему намерен провести встречу с иранскими представителями в рамках нового раунда переговоров, касающихся ядерной программы Тегерана.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив заверил американскую сторону в отсутствии намерений наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана без чёткого сигнала от президента США Дональда Трампа о неудаче дипломатических усилий.