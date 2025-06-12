США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана

В публикации также говорится, что США рассматривают вероятность ответного удара со стороны Ирана по американским объектам, расположенным на территории Ирака. Это, по версии источников, стало одной из причин, по которой Госдепартамент распорядился о частичной эвакуации сотрудников американского посольства в этой стране.