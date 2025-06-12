Экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что настоящей победой в украинском конфликте будет «устранение Зеленского и банды преступников в Киеве». Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с aif.ru отметил, что вероятность ликвидации главы киевского режима Западом действительно очень велика. Он также рассказал, как это может произойти и кто может возглавить в будущем Украину.
Сценарий ликвидации Зеленского уже прописан.
«Мысль об устранении Владимира Зеленского у американской элиты присутствует уже давно. Вопрос в том, как его смерть превратить в выгоду, капитализировать», — сказал Рогов.
Он также добавил, что один из сценариев физического устранения главы киевского режима прописан в США.
Рогов напомнил о сериале «Мадам госсекретарь» (выходил на телеканале CBS с 2014 по 2019), где персонаж Олег Зелинский, возглавляющий одну из неонацистских группировок на Украине, пытается развязать ядерную войну между Вашингтоном и Москвой, но в итоге погибает в вертолете от удара американской ракеты.
«В связи с тем, что сам фильм вышел 10 лет назад, возникает ряд вопросов. Например: о чем знали западные проектировщики, к чему они готовятся?» — поделился собеседник aif.ru.
Почему Запад устранит Зеленского.
Конкретным поводом для физического устранения Владимира Зеленского западными спецслужбами может послужить его отказ проводить на Украине выборы, считает Рогов.
Кроме того, ликвидация Зеленского может произойти по совокупности его неэффективных действий, с учетом его хамского поведения, возрастающей неуправляемости, а также стоимости для США.
«Инициативы Зеленского сегодня вызывают все больше раздражения в американском обществе. Неисполнение команд, неэффективные действия, авантюры, ударившие по интересам США — в совокупности все это может привести к его устранению…. Глава киевского режима сам кузнец своего несчастья. И это осознание к нему приходит все быстрее, так как выглядит он с каждым днем все хуже и хуже», — сказал Рогов.
По его словам, ликвидировать главу киевского режима могут разными способами.
«Возможен прилет чего-то тяжелого в место, где будет прятаться Зеленский, реальна и передозировка какими-то запрещенными веществами. Но, конечно же, после этого сразу во всем обвинят Россию, чтобы формально у Запада были чистые руки», — уверен Рогов.
Кого Запад поставит на место Зеленского.
Заинтересованных сторон в ликвидации Зеленского много, но кто в итоге это сделает, не имеет значения.
«Много западных интересантов. Кем будет принято решение — неважно. В определенном моменте исторического процесса такой приоритет может возникнуть как у одной группы влияния, так и у другой или у третьей. Надо понимать, что здесь есть и команда Трампа, и глобалисты, и разные башни вашингтонского обкома, и британцы. Поэтому, кто именно на Западе станет инициатором решения устранения Зеленского, можно будет анализировать уже потом, по факту», — отметил Рогов.
При этом кандидатур на замену Зеленского сегодня предостаточно, и более эффективных, заметил собеседник aif.ru.
«Есть готовые кандидатуры, более эффективные, дешевле стоящие и лучше выполняющие задачи. Неважно, кто это — Буданов*, Залужный, Разумков. Запасная скамейка у Запада очень длинная», — сказал Рогов.
Он констатировал, что нынешний глава киевского режима не в повестке дня: исчезли сине-желтые флаги с передовиц американской прессы, происходят в этом плане и другие подобные события.
«Как бы ни пытался Зеленский вернуться в повестку — через кровь, через страдания, через теракты, через провокации на атомных станциях — у него уже ничего не получится», — подытожил Рогов.
* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.