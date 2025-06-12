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Солдат ВСУ объяснил сдачу в плен нежеланием стрелять в соотечественников

Александр Савченко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в плен, заявил, что сознательно сдался российским войскам.

Как создавалась новая Россия

Александр Савченко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в плен, заявил, что сознательно сдался российским войскам. По его словам, он не смог стрелять в российских военных, так как считает себя русским.

«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников, я принял решение перебежать к своим братьям как можно скорее, что я и сделал», — заявил военнопленный агентству ТАСС.

Савченко рассказал, что был принудительно мобилизован на улице в Одессе, после чего прошел ускоренную подготовку и сразу оказался на передовой.

Напомним, что губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о случаях запугивания педагогов в ЛНР со стороны их бывших коллег, перебравшихся на Западную Украину.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на аэродромы могут обернуться против Киева.