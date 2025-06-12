В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час

По состоянию на 20.00 (6.00 мск), протестующие продолжают акцию.
Шествие сопровождается вандализмом: некоторые оставляют граффити на зданиях. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается. Протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, масками, перчатками, снэком и салфеткой. Протестующие вышли из объявленной властями «закрытой зоны» в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе «присоединился» вертолет правоохранителей.
Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов. В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей. Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются. Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов. Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности. Сроки начала рейда не уточняются. Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.