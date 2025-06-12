Санчес: Мединский откровенно рассказал мне, что происходило на переговорах

«Мы должны иметь возможность общаться. Мы должны показать остальному миру, что говорят российские лидеры, какова российская точка зрения. Это стало более ясным после разговора с Мединским, особенно в отношении переговоров между Россией и Украиной. Никто не знал, что происходило внутри. Владимир Мединский был открыт и честно рассказал, каково это — находиться в этом окопе, противостоять другой команде и, как бы, проникать в их головы. Он захватывающе это описывал. Лично я, до этого, не имел понятия о том, что происходит за закрытыми дверями на таких встречах», — сказал Санчес в интервью aif.ru.