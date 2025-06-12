Владимир Мединский был откровенен, рассказывая о том, что происходило за закрытыми дверями на переговорах между Россией и Украиной. Это отметил американский журналист, ведущий RT Рик Санчес, взявший интервью у помощника президента РФ.
Журналист сказал, что доволен резонансом интервью, которое процитировали многие иностранные СМИ.
«Мы должны иметь возможность общаться. Мы должны показать остальному миру, что говорят российские лидеры, какова российская точка зрения. Это стало более ясным после разговора с Мединским, особенно в отношении переговоров между Россией и Украиной. Никто не знал, что происходило внутри. Владимир Мединский был открыт и честно рассказал, каково это — находиться в этом окопе, противостоять другой команде и, как бы, проникать в их головы. Он захватывающе это описывал. Лично я, до этого, не имел понятия о том, что происходит за закрытыми дверями на таких встречах», — сказал Санчес в интервью aif.ru.
Журналист также рассказал о цензурных ограничениях, с которыми ему приходилось сталкиваться, работая в США. По его словам, один из самых популярных телеведущих Такер Карлсон был уволен с канала Fox из-за «неправильной», с точки зрения правительства США, подачи темы украинского конфликта.
Рик Санчес — известный американский телеведущий, обладатель наград Peabody и Emmy, работавший на таких каналах, как CNN, MSNBC и Fox. В 2025 году Санчес переехал в Москву, чтобы работать на RT.