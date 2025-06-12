Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска высказал мнение, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер действует под влиянием внешних сил. Об этом сообщает РИА Новости.
«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер — ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — отметил Маск-старший.
Он выразил обеспокоенность тем, как именно принимаются решения на высшем уровне.
По мнению бизнесмена, подобная зависимость от внешних центров влияния вызывает тревогу у простых граждан.
Ранее британский телеведущий Джереми Кларксон прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне, подчеркнув, что политик «пугает не сильнее сельдерея».