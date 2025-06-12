Владимир Путин поздравил Главу Башкирии с Днем России

«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём России. Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит её историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за её настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право граждан на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким», — написал Мишустин. «Сохраняя славные традиции предков, мы продолжаем строить сильное и независимое государство. Нашу великую, любимую Родину — страну, в которой мы уважаем друг друга, думаем о будущем и помним о прошлом, о подвигах и свершениях. Наша сила в патриотизме, сплочении и единстве. Желаю вам здоровья и благополучия, новых успехов на благо Отечества!», — написал Игорь Комаров.