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Владимир Путин поздравил Главу Башкирии с Днем России

Президент России Владимир Путин направил Главе Башкирии Радию Хабирову поздравление с Днем России, который традиционно отмечается 12 июня. Текст приводит пресс-служба руководителя республики.

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Источник: Башинформ

«Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за её будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — сказано в послании.

Также поздравления направили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Днём России. Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит её историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за её настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право граждан на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким», — написал Мишустин. «Сохраняя славные традиции предков, мы продолжаем строить сильное и независимое государство. Нашу великую, любимую Родину — страну, в которой мы уважаем друг друга, думаем о будущем и помним о прошлом, о подвигах и свершениях. Наша сила в патриотизме, сплочении и единстве. Желаю вам здоровья и благополучия, новых успехов на благо Отечества!», — написал Игорь Комаров.