Михаил Ефремов попал в базу данных «Миротворца» во время заключения в тюрьме

В 2020 году актёр Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, и 9 апреля артист вернулся в свою московскую квартиру. Встретившим его журналистам Ефремов заявил, что чувствует себя плохо и что рад оказаться на свободе. Также недавно поползли слухи, что актёр подписал контракт на 13 миллионов рублей и готовится к главной роли в фильме. Якобы Ефремов уже даже получил предоплату в размере 3,5−4 миллионов рублей. Однако его представитель опровергла эту информацию.