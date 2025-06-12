«Варианты на столе»: Бессент заявил об актуальности введения санкций против РФ и указал на последствия

По мнению замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко, европейские санкции, наложенные на представителей и организации РФ, вредят самому Евросоюзу. Он подчеркнул, что страны теряют прибыль. Убыток за прошлый год составил аж 1,5 триллиона евро. Александр Грушко также предупредил об ответе Москвы в случае, если ЕС примет очередной, 18-й, пакет санкций.