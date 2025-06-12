«Варианты на столе»: Бессент заявил об актуальности введения санкций против РФ и указал на последствия

Американская администрация решает вопрос, касающийся новых антироссийских санкций. Они представлены в разработанном законопроекте. Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что введение новых санкций ещё актуально. Этот вариант рассматривается. Так он заявил в ходе заседания бюджетного комитета палаты представителей Конгресса.
Скотт Бессент, вместе с тем, предостерег соотечественников от рисков. По его мнению, стоит рассмотреть все возможные варианты в отношении антироссийских санкций. Он посоветовал учесть возможные последствия шагов.
«Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать», — сказал Скотт Бессент.
Министр финансов уточнил, что имеет четкое представление про законопроект о новых санкциях. Он добавил, что рекомендует Конгрессу США предоставить американской администрации «пространство для маневра» в целях поддержания переговоров. Скотт Бессент считает, что новый пакет санкций может повлиять на диалог Киева и Москвы.
По мнению замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко, европейские санкции, наложенные на представителей и организации РФ, вредят самому Евросоюзу. Он подчеркнул, что страны теряют прибыль. Убыток за прошлый год составил аж 1,5 триллиона евро. Александр Грушко также предупредил об ответе Москвы в случае, если ЕС примет очередной, 18-й, пакет санкций.
По сведениям Bloomberg, Европа не станет действовать так же аккуратно, как это делают Соединенные Штаты. ЕС готов подтвердить план будущего давления на Россию. Европу не интересуют усилия, приложенные Вашингтоном, для урегулирования конфликта, сказано в статье. Евросоюз будет действовать самостоятельно в отношении российских представителей.
Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов считает, что Москва способна противостоять санкциям. Кроме того, давление выдержит и Минск. По словам посла, Россия на практике доказывает, что может развиваться в условиях наложенных санкций.