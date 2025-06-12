Стала известна истинная причина увольнения Такера Карлсона с телевидения

«Почему его уволили? По той же причине, по которой меня уволили с CNN. Этот риск существует в США, если начинаешь ставить под сомнение действия правительства, Госдепартамента и, в целом, политической системы. Такер выходил в эфир и резко критиковал нашу роль на Украине по два раза в неделю. У него были спикеры, которые прямо говорили: “Мы проиграем эту войну. Все это чушь”. Со мной произошло то же самое. Кто-то поднял трубку, позвонил Руперту Мердоку и сказал: “Эй, этот парень транслирует русскую пропаганду”. Вот почему они действительно убрали его из эфира. Но объясняя это, они придумали кучу других причин», сказал Рик Санчес aif.ru.