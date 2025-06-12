Один из самых популярных телеведущих США Такер Карлсон был уволен с канала Fox из-за освещения темы украинского конфликта с точки зрения, критической для правительства США. Об этом сказал в интервью aif.ru американский журналист, ведущий RT Рик Санчес.
«Почему его уволили? По той же причине, по которой меня уволили с CNN. Этот риск существует в США, если начинаешь ставить под сомнение действия правительства, Госдепартамента и, в целом, политической системы. Такер выходил в эфир и резко критиковал нашу роль на Украине по два раза в неделю. У него были спикеры, которые прямо говорили: “Мы проиграем эту войну. Все это чушь”. Со мной произошло то же самое. Кто-то поднял трубку, позвонил Руперту Мердоку и сказал: “Эй, этот парень транслирует русскую пропаганду”. Вот почему они действительно убрали его из эфира. Но объясняя это, они придумали кучу других причин», сказал Рик Санчес aif.ru.
По словам американского журналиста, на момент увольнения с канала у Такера Карлсона была самая большая аудитория на Fox News.
«Он говорил слишком много неудобной правды. Я думаю, они чувствуют, что США тратят слишком много денег на войну, смысла которой они не понимают», — сказал Рик Санчес.
Ведущий RT отметил, что чем больше власти США наблюдают за Украиной, тем более более явными для них становятся проблемы коррупции и разочарование во Владимире Зеленском.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью Рику Санчесу о попытках Киева сорвать переговоры с Москвой.
В 2024 году на персональном сайте Такера Карлсона были опубликовано интервью с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.