Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России и заверил его в своей поддержке

Ким Чен Ын подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление и внутренние трудности, Россия уверенно идёт по пути укрепления своего суверенитета и развития. Он отметил, что в Пхеньяне с искренним уважением наблюдают за успехами Москвы, считая их значимыми и вдохновляющими.