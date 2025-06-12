Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России и заверил его в своей поддержке

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину в честь Дня России. Полный текст послания был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В телеграмме северокорейский лидер тепло приветствовал Путина и передал добрые пожелания российскому народу от имени руководства, граждан КНДР и лично от себя.
Ким Чен Ын подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление и внутренние трудности, Россия уверенно идёт по пути укрепления своего суверенитета и развития. Он отметил, что в Пхеньяне с искренним уважением наблюдают за успехами Москвы, считая их значимыми и вдохновляющими.
Отдельный акцент в послании был сделан на укреплении двустороннего сотрудничества в оборонной и политической сферах. Глава КНДР связал нынешний уровень российско-северокорейских отношений с исторической «боевой дружбой» времён борьбы за независимость, охарактеризовав этот союз как пример подлинных союзнических связей.
Завершая послание, Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — мира, процветания и стабильности.
Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что КНДР продолжит оказывать поддержку РФ в международных делах, в частности, речь идёт о ситуации на Украине.