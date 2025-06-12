Проголосовать онлайн на выборах в сентябре смогут жители Челябинской области

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе на осенних выборах пройдет в 23 регионах, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Не выходя из дома, проголосовать на всех проводимых в регионе избирательных кампаниях смогут жители Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа. На отдельных выборах — в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях.
Всего ДЭГ в сентябре затронет 19,7 млн избирателей и более 280 кампаний.
Напомним, с 11 июня начался этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва. Он продлится до 18.00 1 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что голосование на этих выборах будет трехдневным — 12, 13 и 14 сентября.
Кроме выборов 60 парламентариев, в Единый день голосования на территории Челябинской области состоится еще 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В том числе будут сформировании 23 депутатских корпуса вновь образованных муниципальных округов. Всего будет замещено 723 депутатских мандата муниципального уровня.