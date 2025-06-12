Проголосовать онлайн на выборах в сентябре смогут жители Челябинской области

Кроме выборов 60 парламентариев, в Единый день голосования на территории Челябинской области состоится еще 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В том числе будут сформировании 23 депутатских корпуса вновь образованных муниципальных округов. Всего будет замещено 723 депутатских мандата муниципального уровня.