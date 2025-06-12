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Отец Илона Маска усомнился в независимости решений британского премьера

Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в беседе с РИА Новости заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер, по его мнению, действует по указаниям из-за границы.

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Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в беседе с РИА Новости заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер, по его мнению, действует по указаниям из-за границы. Маск-старший обратил внимание на то, что Стармер регулярно ездит в Давос, где, как предполагается, получает инструкции по управлению страной.

«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер — ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — заявил Маск.

По словам бизнесмена, такая зависимость главы правительства от внешних сил вызывает беспокойство, поскольку граждане вправе ожидать от лидера самостоятельных решений, а не исполнения чужих указаний.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов внесен в базу украинского сайта «Миротворец».