Отец Илона Маска усомнился в независимости решений британского премьера

Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в беседе с РИА Новости заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер, по его мнению, действует по указаниям из-за границы. Маск-старший обратил внимание на то, что Стармер регулярно ездит в Давос, где, как предполагается, получает инструкции по управлению страной.