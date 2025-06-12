Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в беседе с РИА Новости заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер, по его мнению, действует по указаниям из-за границы. Маск-старший обратил внимание на то, что Стармер регулярно ездит в Давос, где, как предполагается, получает инструкции по управлению страной.
«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер — ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — заявил Маск.
По словам бизнесмена, такая зависимость главы правительства от внешних сил вызывает беспокойство, поскольку граждане вправе ожидать от лидера самостоятельных решений, а не исполнения чужих указаний.
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