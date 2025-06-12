Лукашенко поздравил Путина с Днем России

«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться, — говорится в поздравлении. — На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей».
Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России — мира и благополучия.
Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.