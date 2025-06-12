Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как создавалась новая Россия

«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться, — говорится в поздравлении. — На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей».

Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России — мира и благополучия.

Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.