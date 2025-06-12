Ратмир Мавлиев прокомментировал промежуточные итоги Дней Минска в Уфе

— Обсудили с коллегами из Минска цифровые решения, вопросы градостроительной деятельности и развития агломераций, а также перспективы развития туризма, — написал глава города.
Он подчеркнул, что планирует отправить большую делегацию с бизнес-миссией в Минск и провести Дни Уфы в Минске. В качестве примера сотрудничества он отметил компании «МАЗ» и «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», который входят в тройку крупнейших производителей пассажирского транспорта.
— Этого достойного результата мы достигли всего за три года! — добавил он. — Нас также интересует приобретение коммунальной техники, произведённой в Минске, которая отлично себя зарекомендовала.
Также Ратмир Мавлиев отметил, что в планах — улучшать торговые связи, а также представлять продукцию Башкирии и предприятий Уфы в Беларуси и Минске. А сегодня в Уфе уже работают больше 30 магазинов с белорусской продукцией.