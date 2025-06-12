Посол Дарчиев сообщил о «конструктивной» встрече с Трампом и передаче верительных грамот: о чем был диалог

Вчера, 11 июня, в Белом доме состоялась встреча посла России в США Александра Дарчиева с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Они обсудили взаимодействие сторон. Кроме того, российский посол вручил хозяину Белого дома верительные грамоты, сообщает ТАСС.
По мнению Александра Дарчиева, документы позволят улучшить взаимодействие государств. Помимо прочего, посол отметил важность личной встречи с Дональдом Трампом. Александр Дарчиев счел контакт «большой честью». Особенно значимо, что разговор состоялся накануне Дня России, уточнил посол.
«Президент США нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять у меня оригинальные верительные грамоты и познакомиться лично… Для меня, как посла России, была большая честь переговорить с президентом Трампом, заверив его в том, что я и посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения», — поделился Александр Дарчиев.
Представитель дипломатического ведомства указал президенту США и на необходимость упрощения визового режима. Он отметил, что людям стало крайне сложно пересекать границу. Посол назвал ситуацию «ненормальной».
«Мы ставим в более широкую плоскость вопрос облегчения визовых формальностей», — уведомил Александр Дарчиев.
При этом представитель дипведомства сделал неутешительный прогноз. Он подчеркнул, что в настоящий момент никаких сдвигов в стратегических отношениях РФ и США нет и не предвидится. Александр Дарчиев пояснил: личные контакты невозможно отделить от общей мировой ситуации. Посол упомянул, в том числе, влияние украинского конфликта. Он добавил, что президент Соединенных Штатов отстраняется от решения киевского кризиса.
Кроме того, положительным подвижкам, по словам российского посла, может помешать и разработка Вашингтоном новой системы противоракетной защиты. Александр Дарчиев уточнил, что это решение Дональда Трампа отдаляет диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Он заявил о видимой потере перспективы перезапуска отношений России и Соединенных Штатов.