Посол Дарчиев сообщил о «конструктивной» встрече с Трампом и передаче верительных грамот: о чем был диалог

«Президент США нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять у меня оригинальные верительные грамоты и познакомиться лично… Для меня, как посла России, была большая честь переговорить с президентом Трампом, заверив его в том, что я и посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения», — поделился Александр Дарчиев.