Лукашенко отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям

«Несмотря на значительное географическое расстояние, взгляды Минска и Манилы совпадают по многим вопросам международной и двусторонней повестки дня, — говорится в поздравлении. — Убежден, что наши государства продолжат взаимную поддержку на различных мировых площадках».
Президент отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям. «Для систематизации и расширения взаимодействия мы предложили создать белорусско-филиппинскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассчитываю на Вашу помощь в этом деле», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Фердинанду Маркосу-младшему крепкого здоровья, жизненной энергии ему и его близким, а филиппинскому народу — благополучия и процветания.