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Лукашенко отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и весь филиппинский народ с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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«Несмотря на значительное географическое расстояние, взгляды Минска и Манилы совпадают по многим вопросам международной и двусторонней повестки дня, — говорится в поздравлении. — Убежден, что наши государства продолжат взаимную поддержку на различных мировых площадках».

Президент отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям. «Для систематизации и расширения взаимодействия мы предложили создать белорусско-филиппинскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассчитываю на Вашу помощь в этом деле», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Фердинанду Маркосу-младшему крепкого здоровья, жизненной энергии ему и его близким, а филиппинскому народу — благополучия и процветания.