Лукашенко отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и весь филиппинский народ с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.