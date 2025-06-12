Полиции Красноярского края назначили нового начальника

Начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю стал генерал-майор полиции Александр Соловьёв. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев представил нового руководителя личному составу.
Глава МВД России отметил, что Александр Соловьёв обладает большим практическим опытом, в деталях знает специфику работы «на земле» и понимает, как ее правильно выстроить. Ему предстоит в кратчайшие сроки вникнуть в положение дел на вверенной территории, грамотно организовать деятельность личного состава.
Новый начальник полиции Красноярского края родился в Волгограде. В 2002 году окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «юриспруденция», а в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».
Службу в органах внутренних дел начал в декабре 1995 года с должности милиционера патрульно-постовой службы. С сентября 1999 года по 2017 год занимал различные оперативные и руководящие должности в подразделениях криминальной милиции и других службах органов внутренних дел. В марте 2017 года возглавил Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Волгоградской области.
С 2021 по 2022 год являлся министром внутренних дел по Республике Алтай. С 2022 года по 2025 год являлся заместителем начальника Главного управления оперативного реагирования МВД России.
Напомним, прошлый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий занимал должность 8 лет и покинул пост в конце апреля 2025 года. Его перевели в Ростовскую область.