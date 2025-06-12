Полиции Красноярского края назначили нового начальника

Службу в органах внутренних дел начал в декабре 1995 года с должности милиционера патрульно-постовой службы. С сентября 1999 года по 2017 год занимал различные оперативные и руководящие должности в подразделениях криминальной милиции и других службах органов внутренних дел. В марте 2017 года возглавил Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Волгоградской области.