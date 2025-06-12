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Стало известно о продвижении российской армии в Харьковской области

Подразделения ВС РФ за последнее время существенно продвинулись в Харьковской области.

Как создавалась новая Россия

Подразделения ВС РФ за последнее время существенно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в районах сразу нескольких населенных пунктов купянского направления продвижение составило на участке фронта шириной свыше 15 км. В итоге ВСУ были вынуждены оставить часть своих позиций.

«Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынужденно перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км», — сказал он.

Эксперт уточнил, что ВС РФ значительно улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи в районах сел Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка.

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