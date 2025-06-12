Стало известно о продвижении российской армии в Харьковской области

Подразделения ВС РФ за последнее время существенно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в районах сразу нескольких населенных пунктов купянского направления продвижение составило на участке фронта шириной свыше 15 км. В итоге ВСУ были вынуждены оставить часть своих позиций.
«Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынужденно перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км», — сказал он.
Эксперт уточнил, что ВС РФ значительно улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи в районах сел Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка.
Читайте также: Российские военные выбили ВСУ из села под Константиновкой в ДНР.