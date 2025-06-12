Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России

«Наша столица носит звание “Город трудовой доблести” и вместе со всей республикой вносит достойный вклад в будущее страны. Все мы трудимся, созидаем и творим ради процветания родного Башкортостана и всей России. Пусть наши общие усилия принесут достойные результаты, а сердца наполнятся любовью к великой Родине и благодарностью к её защитникам. Желаю всем мира, добра и процветания! Тыуған республикабыҙ һәм Бөйөк Рәсәй үҫешенә индергән уртаҡ тырышлығыбыҙ артабан да лайыҡлы һөҙөмтә килтерһен. Йөрәктәребеҙҙе Ватаныбыҙға ҡарата һөйөү, уның именлеге һағына баҫҡандарға рәхмәт һәм ғорурлыҡ хисе тулыландырһын. Рәсәй көнө, милли батырыбыҙ Салауат Юлаев һәм баш ҡалабыҙ Өфөнөң тыуған көнө менән, дуҫтар! Тыныслыҡ, именлек һәм яңы ҡаҙаныштар теләйем!», — сказал Глава РБ.