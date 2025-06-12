Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России

"Хөрмәтле ватандаштар, ҡәҙерле дуҫтар! Һеҙҙе ихлас күңелдән илебеҙҙең төп дәүләт байрамы — Рәсәй көнө менән ҡотлайым! Был байрам Ватаныбыҙҙың көсөн, берҙәмлеген, бай мәҙәниәтен һәм күп быуатлыҡ тарихын символлаштыра. Ул тыуған илебеҙҙең данлы үткәндәре өсөн рәхмәтебеҙҙе, лайыҡлы бөгөнгөбөҙ өсөн ғорурлығыбыҙҙы һәм бөйөк киләсәгенә ныҡлы ышанысыбыҙҙы сағылдыра.
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём России! Главный государственный праздник — символ несокрушимой силы, единства, богатой истории и культуры нашей страны. Он выражает нашу благодарность за славное прошлое, гордость за достойное настоящее и веру в великое будущее Отечества.
Россия — это все мы, миллионы россиян разных поколений, национальностей, вероисповеданий. В многовековую летопись страны вписаны яркие страницы каждого из 89 регионов. Судьба Башкортостана навеки связана с Россией. Наша республика всегда была и остается надёжной её опорой.
Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью легендарного поколения победителей и настоящих героев нашего времени — участников специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений: покорить, сломить Россию никому не удастся.
В эти дни мы чтим память нашего национального героя Салавата Юлаева, чьё имя навеки останется в памяти потомков как символ бесстрашия, верности своему народу", — отметил Хабиров.
Руководитель региона напомнил, что сегодня также празднуется День Уфы, назвав столицу одной из самых ярких жемчужин России.
«Наша столица носит звание “Город трудовой доблести” и вместе со всей республикой вносит достойный вклад в будущее страны. Все мы трудимся, созидаем и творим ради процветания родного Башкортостана и всей России. Пусть наши общие усилия принесут достойные результаты, а сердца наполнятся любовью к великой Родине и благодарностью к её защитникам. Желаю всем мира, добра и процветания! Тыуған республикабыҙ һәм Бөйөк Рәсәй үҫешенә индергән уртаҡ тырышлығыбыҙ артабан да лайыҡлы һөҙөмтә килтерһен. Йөрәктәребеҙҙе Ватаныбыҙға ҡарата һөйөү, уның именлеге һағына баҫҡандарға рәхмәт һәм ғорурлыҡ хисе тулыландырһын. Рәсәй көнө, милли батырыбыҙ Салауат Юлаев һәм баш ҡалабыҙ Өфөнөң тыуған көнө менән, дуҫтар! Тыныслыҡ, именлек һәм яңы ҡаҙаныштар теләйем!», — сказал Глава РБ.