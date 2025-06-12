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Президент Казахстана Токаев поздравил Владимира Путина с Днём России

Токаев в поздравлении с Днём России отметил высокий уровень отношений двух стран.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю празднования Дня России. В своем обращении он отметил высокий уровень отношений между двумя странами, основанных на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Токаев подчеркнул, что сложившиеся связи полностью соответствуют духу союзничества. Он также пожелал российскому лидеру успехов в государственной деятельности, направленной на процветание и благополучие России.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества», — говорится в телеграмме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что мероприятий праздничного характера 12 июня, в День России, в графике президента Путина не запланировано. Однако будут проведены достаточно серьезные встречи.