Президент Казахстана Токаев поздравил Владимира Путина с Днём России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю празднования Дня России. В своем обращении он отметил высокий уровень отношений между двумя странами, основанных на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Токаев подчеркнул, что сложившиеся связи полностью соответствуют духу союзничества. Он также пожелал российскому лидеру успехов в государственной деятельности, направленной на процветание и благополучие России.
«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества», — говорится в телеграмме.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что мероприятий праздничного характера 12 июня, в День России, в графике президента Путина не запланировано. Однако будут проведены достаточно серьезные встречи.