Американский военный эксперт Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил, что Украина столкнулась с экономическим и военным крахом, что свидетельствует о приближающемся падении киевского режима.
По его словам, украинская армия уже потерпела поражение, а страна потеряла экономическую дееспособность, не имея средств даже на выплаты семьям погибших. Риттер отметил, что у Украины заканчиваются боеприпасы и средства ПВО, в то время как российская авиация полностью доминирует на поле боя.
«Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя», — заявил Риттер.
Эксперт добавил, что такой кризис подрывает моральный дух украинской стороны, лишая её шансов на успех в противостоянии с Россией. По его мнению, конфликт завершится на условиях Москвы, и этот исход уже неизбежен.
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