По его словам, украинская армия уже потерпела поражение, а страна потеряла экономическую дееспособность, не имея средств даже на выплаты семьям погибших. Риттер отметил, что у Украины заканчиваются боеприпасы и средства ПВО, в то время как российская авиация полностью доминирует на поле боя.