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В Башкирии представили нового министра внутренних дел

Им стал 49-летний Александр Воронежский.

Как создавалась новая Россия
Источник: Администрация главы республики Башкортостан

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу МВД Башкирии нового руководителя. Им стал 49-летний генерал-майор полиции Александр Воронежский, приказ о назначении которого на прошлой неделе подписал президент России Владимир Путин.

Представление проходило в режиме видеосвязи. Участие в нем принял глава Башкирии Радий Хабиров.

Владимир Колокольцев уверен, что новый министр успешно справится с возложенными на него обязанностями, и пожелал ему успехов на новом посту.

Александр Воронежский сказал, что «организует работу регионального ведомства в соответствии с поставленными задачами, с учетом текущей оперативной обстановки в регионе».

Напомним, что новый министр внутренних дел Башкирии родом из Алма-Атинской области Казахской ССР. Образование получил в Алма-Атинском высшем военном пограничное командном училище имени Дзержинского и Тверском институте экологии и права.

В Башкирию он приехал из Свердловской области, где с января 2022 года был заместителем начальника — начальником полиции ГУ МВД России по Свердловской области.

Его награждали медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней и «За боевое содружество».