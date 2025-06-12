В Башкирии представили нового министра внутренних дел

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу МВД Башкирии нового руководителя. Им стал 49-летний генерал-майор полиции Александр Воронежский, приказ о назначении которого на прошлой неделе подписал президент России Владимир Путин.
Представление проходило в режиме видеосвязи. Участие в нем принял глава Башкирии Радий Хабиров.
Владимир Колокольцев уверен, что новый министр успешно справится с возложенными на него обязанностями, и пожелал ему успехов на новом посту.
Александр Воронежский сказал, что «организует работу регионального ведомства в соответствии с поставленными задачами, с учетом текущей оперативной обстановки в регионе».
Напомним, что новый министр внутренних дел Башкирии родом из Алма-Атинской области Казахской ССР. Образование получил в Алма-Атинском высшем военном пограничное командном училище имени Дзержинского и Тверском институте экологии и права.
В Башкирию он приехал из Свердловской области, где с января 2022 года был заместителем начальника — начальником полиции ГУ МВД России по Свердловской области.
Его награждали медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней и «За боевое содружество».