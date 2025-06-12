Уезжает при проблемах: Отец Маска обвинил Стармера в следовании зарубежным указаниям

Ранее сообщалось, что Эррол Маск посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050». В ходе визита он выразил восхищение российской столицей, отметив её масштаб, чистоту и развитую инфраструктуру. Также в интервью журналистам Эррол Маск рассказал о том, как с детства прививал сыну интерес к космической отрасли.