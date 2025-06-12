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Уезжает при проблемах: Отец Маска обвинил Стармера в следовании зарубежным указаниям

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер получает указания из-за рубежа.

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Источник: Life.ru

По мнению Эррола Маска, британский премьер-министр обращается к иностранным советникам для решения проблем в управлении страной.

«Когда возникает какая-то проблема, он отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции», — заявил Эррол Маск в интервью РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Эррол Маск посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050». В ходе визита он выразил восхищение российской столицей, отметив её масштаб, чистоту и развитую инфраструктуру. Также в интервью журналистам Эррол Маск рассказал о том, как с детства прививал сыну интерес к космической отрасли.