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Замглавы МИД России Грушко: РФ ответит на 18-й пакет санкций Евросоюза

Санкциями ЕС очень часто стреляют себе в ногу, а иногда и повыше, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о планах Москвы дать ответ на новый пакет санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Известий».

Дипломат уточнил, что сейчас необходимо изучить, какие ограничения ЕС придумал на этот раз. Ответ РФ на 18-й пакет санкций будет аналогичен предыдущим.

«Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — подчеркнул замглавы МИД.

В конце минувшего года Грушко указывал на то, что экономические потери Евросоюза из-за антироссийских санкций превысили 1,5 триллиона евро. По его словам, эта сумма продолжает увеличиваться.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет экономических ограничений против России.