Замглавы МИД России Грушко: РФ ответит на 18-й пакет санкций Евросоюза

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о планах Москвы дать ответ на новый пакет санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Известий».
Дипломат уточнил, что сейчас необходимо изучить, какие ограничения ЕС придумал на этот раз. Ответ РФ на 18-й пакет санкций будет аналогичен предыдущим.
«Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — подчеркнул замглавы МИД.
В конце минувшего года Грушко указывал на то, что экономические потери Евросоюза из-за антироссийских санкций превысили 1,5 триллиона евро. По его словам, эта сумма продолжает увеличиваться.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит 18-й пакет экономических ограничений против России.