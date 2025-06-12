Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия — лидер движения за новый мировой порядок: Лукашенко обратился к Путину в День России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России. Глава соседнего государства отметил, что сегодня Российская Федерация на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск считает крайне важным развивать союзнические отношения с Москвой, которые основаны на общих исторических судьбах.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в специальной телеграмме поздравил народ РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России, назвав российского лидера «самым близким товарищем».

Кроме того, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания.