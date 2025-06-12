Россия — лидер движения за новый мировой порядок: Лукашенко обратился к Путину в День России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России. Глава соседнего государства отметил, что сегодня Российская Федерация на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.