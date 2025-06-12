Россия — лидер движения за новый мировой порядок: Лукашенко обратился к Путину в День России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Днем России. Глава соседнего государства отметил, что сегодня Российская Федерация на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск считает крайне важным развивать союзнические отношения с Москвой, которые основаны на общих исторических судьбах.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в специальной телеграмме поздравил народ РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России, назвав российского лидера «самым близким товарищем».
Кроме того, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания.