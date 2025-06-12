Рубио в поздравлении с Днем России выразил настрой США к диалогу по Украине

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 11 июня 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. В 1994 году эта дата была объявлена государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В феврале 2002 года праздник получил новое официальное название — День России.