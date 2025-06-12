Рубио в поздравлении с Днем России выразил настрой США к диалогу по Украине

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России, — отмечается в письменном заявлении Рубио, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. — США по-прежнему привержены поддержке россиян, продолжающих воплощать свои устремления к более светлому будущему».
«Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению более взаимовыгодных отношений между нашими странами», — добавил госсекретарь.
День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 11 июня 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. В 1994 году эта дата была объявлена государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В феврале 2002 года праздник получил новое официальное название — День России.