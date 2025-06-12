Стало известно, что Лукашенко пожелал Путину в День России

«Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России — мира и благополучия», — передал агентство БЕЛТА сообщение пресс-службы. Кроме того, Лукашенко в поздравлении по случаю Дня России отметил, что страна уверенно защищает национальные интересы на международной арене, выступая за формирование нового справедливого мирового порядка. Он подчеркнул, что россияне сохраняют единство в стремлении укреплять мощь и независимость своей Родины.