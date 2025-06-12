Стало известно, что Лукашенко пожелал Путину в День России

Лукашенко отметил, что россияне сохраняют единство в стремлении укрепить независимость страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В своем послании белорусский лидер пожелал главе России крепкого здоровья и дальнейших успехов в выполнении государственных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России — мира и благополучия», — передал агентство БЕЛТА сообщение пресс-службы. Кроме того, Лукашенко в поздравлении по случаю Дня России отметил, что страна уверенно защищает национальные интересы на международной арене, выступая за формирование нового справедливого мирового порядка. Он подчеркнул, что россияне сохраняют единство в стремлении укреплять мощь и независимость своей Родины.
Президент Белоруссии также заявил о важности развития союзнических и стратегических отношений между Минском и Москвой, основанных на духовной близости, общей истории и крепких традициях дружбы. Поздравительные послания были направлены председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
Ранее с поздравлениями по случаю Дня России к Путину обратился и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль официально передал поздравительную телеграмму в Министерство иностранных дел РФ.