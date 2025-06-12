Вучич не подписал итоговый документ саммита Украина — Юго-Восточная Европа

Президент Сербии Александр Вучич не стал подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий РФ. Все остальные участники форума подписали декларацию.
«Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — приводит заявление сербского лидера агентство Tanjug.
Вучич отметил, что в декларации есть требование наложить санкции на Россию. По его словам, на него никто не давил. При этом другие участники мероприятия «готовы принять все, что направлено против Москвы», добавил президент Сербии.
Саммит «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Одессе, представляет собой площадку для многостороннего диалога между Украиной и балканскими государствами.
В ходе мероприятия Вучич заявил, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного или двух городов либо небольшого региона на Украине.