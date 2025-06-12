Бессент предупредил о последствиях новых санкций против России

Газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового проекта закона о санкциях против России. По словам источника издания, Вашингтон опасается, что ужесточение санкций негативного скажется на попытках Трампа наладить диалог с Москвой. Документ предполагает введение ограничительных мер против ключевых чиновников РФ и секторов экономики. Кроме того, санкции предлагают ввести в отношении стран, сотрудничающих с Россией.