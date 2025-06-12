Бессент предупредил о последствиях новых санкций против России

Глава Минфина США Скотт Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей американского конгресса в среду назвал вариант введения новых санкций против России актуальным, но предупредил о возможных последствиях данного шага.
Он напомнил, что ранее введенные антироссийские санкции продолжают действовать.
«Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия такого шага», — заявил министр.
Бессент рекомендовал конгрессу США и дальше предоставлять администрации Белого дома пространство для маневра в целях поддержания переговоров.
Газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового проекта закона о санкциях против России. По словам источника издания, Вашингтон опасается, что ужесточение санкций негативного скажется на попытках Трампа наладить диалог с Москвой. Документ предполагает введение ограничительных мер против ключевых чиновников РФ и секторов экономики. Кроме того, санкции предлагают ввести в отношении стран, сотрудничающих с Россией.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Сенат США не примет закон о санкциях против России без согласия Трампа.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.