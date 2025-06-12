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Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения. Об этом шла речь в телефонном разговоре лидеров двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Источник: Sputnik.uz

В начале беседы глава республики поздравил Президента РФ Владимира Путина и народ этой страны с наступающим государственным праздником — Днем России.

«Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей встреч на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили вопросам принятия скоординированных мер для сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации.

Речь шла о важности продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.

Лидеры также выразили удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимых в Узбекистане и России.

Для справки: День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.