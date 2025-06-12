Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения

В начале беседы глава республики поздравил Президента РФ Владимира Путина и народ этой страны с наступающим государственным праздником — Днем России.
«Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей встреч на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам принятия скоординированных мер для сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации.
Речь шла о важности продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.
Лидеры также выразили удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимых в Узбекистане и России.
Для справки: День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.