Рубио в поздравлении с Днем России заявил о стремлении США к диалогу

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной», — сказано в поздравлении госсекретаря США.