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Рубио в поздравлении с Днем России заявил о стремлении США к диалогу

Поздравление от имени Марко Рубио распространил Госдеп.

Как создавалась новая Россия

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио от лица американского народа поздравил граждан РФ с Днем России и заявил о желании Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Россией. Поздравление Марко Рубио распространил Госдеп.

«От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной», — сказано в поздравлении госсекретаря США.

Рубио также выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям Вашингтона и Москвы.