Лукашенко обратился к Путину, Мишустину, Матвиенко и Володину в День России 12 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, сообщила пресс-служба президента.
Так, 12 июня белорусский лидер обратился к российскому коллеге, назвав Российскую Федерацию государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Также Лукашенко заметил, что многовековая история России полна великих свершений и побед, которыми российскому народу можно по праву гордиться. Еще глава Беларуси сказал о высоком положении России в мире.
— На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета, — подчеркнул глава республики.
Также Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что сегодня, как и во все времена, россияне сплотились в своем «стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей».
Отдельно он обратил внимание на то, что в Беларуси придают важнейшее значение развитию с Россией союзнических отношений и стратегического партнерства. Лукашенко заметил, что белорусско-российское сотрудничество основывают духовная близость, общность исторических судеб, прочные традиции братской дружбы, а также добрососедство народов двух государств.
Как отметили в пресс-службе, поздравления с Днем России от президента Беларуси также получили председатель правительства РФ, председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также председатель Госдумы, глава Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.
И также глава Беларуси уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.