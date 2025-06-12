Лукашенко обратился к Путину, Мишустину, Матвиенко и Володину в День России 12 июня

Так, 12 июня белорусский лидер обратился к российскому коллеге, назвав Российскую Федерацию государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Также Лукашенко заметил, что многовековая история России полна великих свершений и побед, которыми российскому народу можно по праву гордиться. Еще глава Беларуси сказал о высоком положении России в мире.