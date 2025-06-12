Президенты Казахстана и Белоруссии поздравили Путина с Днем России

Президенты Казахстана и Белоруссии направили лидеру РФ Владимиру Путину поздравления с Днем России.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Путину с Днем России отметил высокий уровень отношений двух стран. Это соответствует духу стратегического партнерства, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что Россия на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.
Минск придает важное значение развитию союзнических отношений с Москвой, которые основаны на общности исторических судеб, говорится в поздравительной телеграмме Лукашенко.
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