Матвиенко: в РФ выстроена гармоничная общественно-политическая система

Также спикер Совфеда отметила, что в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных идей, и Россия, как считалось на Западе, должна была следовать их курсу. Однако управляемость страны была восстановлена после того, как общество сплотилось вокруг президента Владимира Путина.