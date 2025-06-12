Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние два десятилетия в России была построена сбалансированная общественно-политическая система, сочетающая традиционные ценности и современные подходы к развитию. Об этом она написала в своей статье «День величия России», опубликованной на сайте верхней палаты парламента.
По её словам, стране удалось выстроить «гармоничную, ясную и цельную систему», которая основана на исторических ценностях, но при этом отвечает актуальным геополитическим вызовам времени.
Матвиенко подчеркнула, что эта система показала свою устойчивость перед лицом внешних и внутренних испытаний. У противников России не вышло нанести ей стратегическое поражение в специальной военной операции. Экономические санкции, а также попытки изолировать РФ и дестабилизировать российское общество тоже потерпели неудачу.
Также спикер Совфеда отметила, что в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных идей, и Россия, как считалось на Западе, должна была следовать их курсу. Однако управляемость страны была восстановлена после того, как общество сплотилось вокруг президента Владимира Путина.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что Россия на протяжении всей истории идёт своим путем и защищает национальные интересы.